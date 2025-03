Lazio, c’è una maledizione che preoccupa i biancocelesti: il dato spaventa i tifosi in vista del Milan

Lazio, i biancocelesti questa sera dovranno fare i conti anche con una maledizione che si portano dietro in questa stagione

Questa sera la Lazio affronterà il Milan a San Siro ed i rossoneri sono chiamati alla vittoria per riscattare le ultime delusioni in campionato ed in Champions League. Come riportato da Il Messaggero, in questa stagione i biancocelesti stanno facendo i conti con una maledizione.

Infatti, quando l’avversario arriva da una sconfitta puntualmente vince contro la squadra di Baroni. Tutte le 7 sconfitte collezionate in campionato sono arrivare proprio contro avversari che avevano perso nel turno precedente.