Lazio, per Luiz Felipe e Leiva continua l’allenamento anche in quarantena

Lazio, Luiz Felipe e Leiva sono in quarantena insieme. I due continuano ad allenarsi, in attesa di tornare disponibili

Insieme anche fuori dal campo. Mentre il Coronavirus si è abbattuto sulla Lazio, i giocatori non si sono persi d’animo. Come Lucas Leiva e Luiz Felipe che continuano ad allenarsi, seppur in isolamento. Certo, non è il campo di Formello, ma con una corsa nel giardino di casa e un amico…Anche la quarantena sembra meno pesante.

Su Instagram, è il difensore a mostrare la sessione di training svolta. In attesa di tornare a disposizione del mister Inzaghi, voglia e determinazione non si fermano.