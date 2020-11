Lazio, Luis Alberto e la Spagna: «Se continua così, difficilmente sarò all’Europeo»

Secondo Il Messaggero, su Twitch Luis Alberto avrebbe parlato anche della mancata convocazione con la Spagna

È questo comunque Luis Alberto, delizia e croce. E’ tornato in campo con la Juve e non è riuscito a incidere. E poi c’è la solita frustrazione: l’ennesima mancata convocazione della sua nazionale. Incanta, è stato il miglior assist-man, ma non l’ha chiamato nemmeno stavolta, Luis Enrique: «E se continua così, al prossimo Europeo ci sarò difficilmente», chiosa nella diretta delle polemiche su Twitch.

Ce n’è per tutti, anche la Spagna ha le sue colpe. E Luis Alberto è come il suo talento evidente. Non mente. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.