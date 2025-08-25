Lazio, una vera resa totale (e la società dovrà fare a conto di questo). La situazione - Lazio News 24

Lazio, resa totale a Como: ora servono risposte forti da Lotito e Fabiani. La situazione

La sconfitta contro il Como brucia, ma ciò che colpisce di più è la totale resa della Lazio. Più della perdita dei tre punti, a preoccupare è l’atteggiamento di una squadra svuotata, senza carattere, incapace di reagire. Come riportato da LazioNews.eu, quella andata in scena allo stadio Sinigaglia non è stata solo una debacle sportiva, ma un allarme che investe l’intero sistema Lazio.

Contro una formazione organizzata e determinata come il Como, la Lazio non ha mai dato l’impressione di poter rientrare in partita. Nessun leader tecnico in campo, nessun riferimento, né mentale né tattico. I biancocelesti si sono lasciati travolgere senza mai alzare la voce, offrendo una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. Una squadra priva di identità, senza idee, senza anima.

La disfatta in Lombardia è figlia di un’estate grigia, forse una delle più deludenti della recente storia della Lazio. Una preparazione sottotono, un calciomercato finora poco convincente, e una gestione societaria che continua a far discutere. La mancanza di rinforzi di spessore, unita a un ambiente sfiduciato, ha portato a questo esordio choc.

La Lazio ha dato l’impressione di essere completamente disconnessa: 94 minuti anonimi, senza ritmo, senza agonismo, senza alcun tipo di risposta emotiva. Un vuoto impressionante, un inizio che impone riflessioni urgenti. Se da Sarri ci si aspettano risposte tecniche, da Lotito e Fabiani la tifoseria pretende segnali concreti e immediati.

Con oltre 29mila abbonamenti sottoscritti, i tifosi hanno dimostrato ancora una volta un attaccamento straordinario. La passione per la Lazio non è mai venuta meno, nemmeno nei momenti più complicati. E proprio per questo motivo, ora più che mai, la società è chiamata a dare spiegazioni, a farsi sentire e, soprattutto, a intervenire.

Il popolo laziale non chiede miracoli, ma merita rispetto. Chiede una visione, un progetto chiaro, e la possibilità di tornare a sognare. La Lazio non può permettersi di fallire ancora: il tempo per rimediare c’è, ma va usato bene e subito. Altrimenti, quella di Como rischia di diventare la prima di molte delusioni.