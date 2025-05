Lazio, Lotito sullo scudetto: «È fondamentale ricordare l’impresa di 25 anni fa. Non c’è futuro se non c’è il nostro passato»

Condividi via email

Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha sottolineato l’importanza di ricordare lo scudetto vinto 25 anni fa. Le parole

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha terminato da poco i festeggiamenti in onore del venticinquesimo anniversario dello Scudetto alzato la cielo nel 2000. Il patron biancoceleste ha ribadito l’importanza di ricordare il passato per creare radici abbastanza solide da mantenersi integre a lungo. Ecco le parole del presidente ai microfoni dei cronisti presenti all’evento:

PASSATO – «È fondamentale ricordare l’impresa di 25 anni fa. Non c’è futuro se non c’è il nostro passato. Dobbiamo far tesoro dell’esperienza pregressa, e rivendicarne i comportamenti.»

QUARTO POSTO – «Sarebbe il coronamento di uno sforzo che è stato fatto da tutti: dalla squadra, dall’allenatore, dalla società. Oggi c’è un’organizzazione che ha consentito di far diventare la Lazio un punto di arrivo e non di partenza.»

MANCANZE NELLA STORIA DEL CLUB – «Bisogna costruire una casa sul cemento armato: solidificare la struttura, renderla libera, indipendente. Per salvaguardare il patrimonio storico-sportivo di questo club, ho fatto in modo che questa società non fallisse.»

BARONI – «Baroni ha un contratto pluriennale. Mi sorprende che quando ho portato Baroni sono stati fatti i cortei di 10.000 persone. In questi 21 anni di presidenza ho dimostrato che qualcosa abbiamo dimostrato di fare.»

FUTURO – «Oggi la Lazio sta in una condizione diversa, non sta vedendo il passato, è proiettata al futuro. Sta costruendo un’Academy, ha ristrutturato il centro sportivo e farò in modo che tutti lo vedano.»

CONCLUSIONE – «La Lazio avrà un futuro diverso, si stanno realizzando tutte le cose che avevamo promesso. L’affetto della gente è fondamentale e aiuta la squadra a performare meglio e la società ad avere una responsabilità a dare meglio.»