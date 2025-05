Lazio, Lotito e Fabiani: «Siamo tutti concentrati su questo finale di stagione. Baroni? Nessun problema. Siamo uniti»

Lazio, Lotito e Fabiani fanno chiarezza sul rapporto che hanno imbastito con il tecnico Marco Baroni: le parole del presidente e del ds

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media per dare delle spiegazioni circa quale sarà il futuro di Marco Baroni. In particolare il presidente, coadiuvato dal suo direttore sportivo Fabiani ha portato alla luce gli aspetti mentali che interessano i capitolini. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb in vista della sfida contro l’Inter:

LOTITO – «Ma quale giudizio? Vi inventate le cose. Se i tifosi della Lazio sono contenti lo dovete chiedere a loro, mica a me. Io sono il presidente, mica faccio i sondaggi sui tifosi.»

FABIANI – «Agitazione? No, non è così. Siamo tutti concentrati su questo finale di stagione. Baroni? Nessun problema. Ho interpretato le sue parole come il riflesso della tensione del momento. Siamo uniti. E vogliamo arrivare in fondo con la testa giusta.»