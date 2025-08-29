Lazio, accordo per il nuovo sponsor sempre più vicino: le parole di Lotito confermano

Lazio, c’è l’accordo per il nuovo sponsor sempre più vicino: ecco le dichiarazioni del presidente Lotito confermano il tutto

Arrivano segnali positivi per i tifosi biancocelesti sul fronte della sponsorizzazione. Nelle ultime ore, sui social è circolato un video curioso: si tratta di uno scherzo telefonico al presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, imprenditore e figura di spicco del calcio italiano, alla guida del club dal 2004.

Nel filmato, un gruppo di sostenitori ha contattato Lotito fingendo di rappresentare un’azienda interessata a diventare sponsor ufficiale della squadra. Il numero uno biancoceleste, dopo aver ascoltato la proposta, ha immediatamente chiarito la situazione: «Noi stiamo già definendo, stiamo chiudendo la cosa», lasciando intendere che le trattative con un nuovo partner commerciale siano in fase avanzata.

Queste parole hanno alimentato l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori, poiché indicano che l’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare a breve. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un marchio di rilievo internazionale, interessato a legare il proprio nome alla Lazio per la prossima stagione di Serie A e per le competizioni europee, tra cui l’Europa League.

L’operazione non avrà solo un impatto economico, garantendo nuove risorse al club, ma potrebbe contribuire anche a rafforzare l’immagine internazionale della squadra guidata da Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo pragmatismo tattico e la capacità di valorizzare i giovani talenti. In vista dell’esordio stagionale, l’arrivo di un nuovo sponsor di prestigio rappresenterebbe un segnale di solidità e ambizione.

Sul piano della comunicazione, il video dello scherzo ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e moltiplicando l’attenzione dei media sul tema. Un effetto che, paradossalmente, ha offerto alla Lazio un’ulteriore vetrina, attirando curiosità anche da parte di chi non segue abitualmente le vicende della squadra capitolina.

L’annuncio ufficiale potrebbe dunque arrivare già nelle prossime settimane, portando con sé nuovi scenari commerciali e opportunità di marketing. I tifosi, nel frattempo, attendono con trepidazione: la nuova partnership potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per consolidare la competitività della Lazio, sia in campionato che a livello europeo