Lazio Lecce, Sarri studia le mosse per la dodicesima giornata: dubbi in due zone del campo, ma tante certezze per il tecnico biancoceleste

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Lecce, Sarri studia le mosse per la dodicesima giornata. Due i dubbi da sciogliere dal tecnico biancoceleste che recupera Tavares e Dele-Bashiru

In campo per la dodicesima giornata di Serie A, domenica alle 18.00, ci sarà Lazio Lecce. Una sfida importante per entrambe le squadre che vogliono ottenere punti da questo confronto: la Lazio per agganciare la zona europea; il Lecce, invece, per avvicinare l’obiettivo salvezza, proseguendo un cammino sin qui già ottimale, che la vede a 10 punti in classifica e con un +3 sul Genoa.

La squadra di Maurizio Sarri si appresta a recuperare Nuno Tavares, ancora in fase di valutazione, e Dele-Bashiru, su cui resta da capire un eventuale reintegro in gruppo che sembrerebbe più vicino in queste ore.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci grandi novità: Marusic e Lazzari occuperanno i due ruoli di terzini nella linea difensiva biancoceleste, mentre Guendouzi, Basic e Cataldi sono destinati alla conferma nel tridente di centrocampo.

In attacco, ballottaggio a favore di Dia come punta centrale, con le solite certezze del sistema di Sarri sugli esterni: Isaksen e Zaccagni. In porta e in difesa appare difficile vedere riposare Provedel, Gila e Romagnoli, considerati elementi cardine dello scacchiere laziale.

La situazione in casa Lecce

Nel Lecce, in attesa di capire le condizioni di Camarda, che comunque non dovrebbe insidiare Stulic, al rientro dall’infortunio, i principali ballottaggi per Di Francesco riguarderanno le corsie esterne, con il solito equilibrio 50 e 50 tra Morente e Pierotti, e tra Sottil e Banda.

Nessun dubbio per la porta, con Falcone confermato. Intatto anche lo scheletro della squadra che ha strappato un punto contro l’Hellas Verona: in difesa dovrebbero rivedersi Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; mentre in mezzo al campo spazio a Culibaly, Ramdani e Berisha, questi ultimi due reduci dalla qualificazione al play-off mondiale con l’Albania.

