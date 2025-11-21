 Lazio Lecce, Rambaudi: «Contro di loro gara difficile»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Lecce, l'analisi di Rambaudi: «Contro i salentini gara difficile, serviranno queste due caratteristiche. Devi cercare di fare questo, anche con il possesso»

Hanno Detto Nazionali

Playoff Mondiali, Spalletti svela: «Abbiamo una Nazionale molto forte. Sono convinto che gli azzurri si qualificheranno»

Hanno Detto

Basic: «Il Lecce come una finale di Champions. La classifica è corta e le partite iniziano a diventare importanti. Sul mio momento...

Hanno Detto

Falcone e la rivalità con la Lazio: «Ricordo quanto successo la scorsa stagione. Diciamo che non c'era un'atmosfera amichevole, ma...»

Calciomercato Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Rambaudi suggerisce: «Se parte Guendouzi ecco chi servirebbe. A me piacerebbe questo giocatore della Fiorentina! Fagioli? Non è quello che serve, meglio Miretti»

Hanno Detto

Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi: «Contro i salentini gara difficile, serviranno queste due caratteristiche. Devi cercare di fare questo, anche con il possesso»

Lazio news 24

Published

5 ore ago

on

By

Rambaudi
Rambaudi

Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi sul match di domenica e l’avvertimento ai biancocelesti di Maurizio Sarri sull’approccio da mantenere nella sfida. Le sue parole

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la prossima sfida di campionato contro il Lecce, individuando i punti critici che la squadra di Sarri dovrà affrontare e gestire con attenzione. Per Rambaudi, la solidità mentale e la continuità nell’arco dei 90 minuti saranno determinanti.

LA GARA CONTRO IL LECCE«Con il Lecce mi aspetto una gara difficile, la Lazio deve fare una partita seria a partire dall’inizio, dall’atteggiamento. Devi fare il tuo, ma qual è il tuo calcio? Quale sarà l’interpretazione? Per me la maturità e la crescita di questa squadra consistono nel giocare più partite nella stessa gara con continuità. Domenica non devi dargli campo e perdere palle gratuite a centrocampo. Devi cercare di tirarli fuori, anche con il possesso magari».

Tra glia argomenti trattati dall’ex calciatore anche il calciomercato, con le voci sempre più insistenti sull’addio di Guendouzi, Rambaudi ha parlato anche delle possibili ipotesi come sostituti, analizzando il nome di Fagioli, da lui bocciato, ma anche proponendo nuovi nomi, come Ndour o Miretti, più adatti, secondo lui, a sostituire il francese.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.