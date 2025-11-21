Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi: «Contro i salentini gara difficile, serviranno queste due caratteristiche. Devi cercare di fare questo, anche con il possesso»

Lazio Lecce, l’analisi di Rambaudi sul match di domenica e l’avvertimento ai biancocelesti di Maurizio Sarri sull’approccio da mantenere nella sfida. Le sue parole

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la prossima sfida di campionato contro il Lecce, individuando i punti critici che la squadra di Sarri dovrà affrontare e gestire con attenzione. Per Rambaudi, la solidità mentale e la continuità nell’arco dei 90 minuti saranno determinanti.

LA GARA CONTRO IL LECCE – «Con il Lecce mi aspetto una gara difficile, la Lazio deve fare una partita seria a partire dall’inizio, dall’atteggiamento. Devi fare il tuo, ma qual è il tuo calcio? Quale sarà l’interpretazione? Per me la maturità e la crescita di questa squadra consistono nel giocare più partite nella stessa gara con continuità. Domenica non devi dargli campo e perdere palle gratuite a centrocampo. Devi cercare di tirarli fuori, anche con il possesso magari».

Tra glia argomenti trattati dall’ex calciatore anche il calciomercato, con le voci sempre più insistenti sull’addio di Guendouzi, Rambaudi ha parlato anche delle possibili ipotesi come sostituti, analizzando il nome di Fagioli, da lui bocciato, ma anche proponendo nuovi nomi, come Ndour o Miretti, più adatti, secondo lui, a sostituire il francese.