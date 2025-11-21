Calciomercato Lazio, Rambaudi suggerisce: «Se parte Guendouzi ecco chi servirebbe. A me piacerebbe questo giocatore della Fiorentina! Fagioli? Non è quello che serve, meglio Miretti»

Calciomercato Lazio, Rambaudi, ex calciatore dei biancocelesti, suggerisce a Radiosei qualche opzione per la sessione di gennaio

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare sia del futuro del centrocampo biancoceleste, soprattutto in caso di partenza di Guendouzi. Il suo intervento ha tracciato identikit precisi dei profili ideali per Sarri e le criticità da evitare nella gara di domenica.

I PROFILI GIUSTI PER IL DOPO GUENDOUZI – «Nel caso in cui partisse Guendouzi a gennaio a me piacerebbe Ndour della Fiorentina, può essere mezzala e costruttore. A me piaceva, per il costo, il campionato che ha fatto e per la voglia di affermarsi, Sohm; adesso non credo faccia più al caso della Lazio. Per quello che vuole l’allenatore, per le caratteristiche, direi Pisilli farebbe al caso della Lazio: è il classico giocatore di Sarri. Mi piacerebbe che la Lazio facesse questo con il suo settore giovanile e allo stesso tempo mi arrabbio perché non ci sono giocatori di questo tipo che arrivano dalle giovanili biancocelesti».

FAGIOLI, MIRETTI E IL “FRATTESI DI TURNO” – «Fagioli mi piace ma non è proprio quello che vuole Sarri, è più una sorta di Cataldi. Forse più Miretti farebbe al caso del tecnico, è più una mezzala alla Guendouzi. La Lazio deve andare sul calciatore di una grande che non gioca e che vuole rimettersi in mostra; il Frattesi di turno farebbe al caso dei biancocelesti, anche se non è un’operazione possibile».