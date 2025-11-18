Lazio Lecce, riapre l’Olimpico: dubbi sugli spettatori! Proteste della Curva nord e 3 mila i biglietti venduti, ma c’è questa previsione in vista del match

Lazio Lecce, l’Olimpico pronto a ospitare i tifosi nonostante le proteste della Nord: queste le previsioni sugli spettatori attesi in vista del match

Dopo la sosta per le Nazioni, l’Olimpico è pronto a riaccendere le proprie luci per la sfida tra Lazio e Lecce, in programma domenica 23 novembre. Al momento, sono 3.000 i biglietti venduti, ma la società biancoceleste si augura che questo numero aumenti significativamente, con una previsione di almeno 7.000 presenze in più entro domenica, anche grazie alla presentazione ufficiale della nuova aquila allo stadio.

Abbonamenti e Pack 3: numeri in crescita

Come riporta il Corriere dello Sport, a questi 3.000 biglietti già venduti, si devono aggiungere 29.918 abbonati e circa 1.000 sottoscrittori del Pack 3, che includeva anche le partite precedenti con Juventus e Cagliari. In totale, l’Olimpico potrebbe accogliere circa 34.000 spettatori, senza considerare la possibile protesta dei gruppi organizzati della Curva Nord.

Protesta della Curva Nord: esclusione di Giulia Paparelli

I gruppi organizzati della Lazio resteranno fuori dallo stadio in segno di protesta per il mancato ingresso di Giulia Paparelli sulla pista d’atletica durante la partita contro il Cagliari, quando la Curva Nord aveva preparato una coreografia dedicata al ricordo del nonno di Giulia, Vincenzo Paparelli. Questa protesta potrebbe influire sulla previsione finale del numero di spettatori per la partita contro il Lecce, anche se l’attesa è comunque di una buona affluenza.

