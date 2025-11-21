Lazio Lecce, salta la conferenza stampa di Sarri in vista del match! Il tecnico non parlerà alla vigilia della dodicesima giornata di Serie A

Lazio Lecce, Sarri non parlerà alla vigilia: niente conferenza stampa prima del match della dodicesima giornata di Serie A, al rientro dalla sosta

La Serie A è pronta a ripartire. Archiviata la sosta per le Nazionali, il campionato entrerà nel suo dodicesimo turno a partire da sabato, con la Lazio attesa a un match delicato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, tecnico esperto e abile nel valorizzare il gioco offensivo.

La sfida dell’Olimpico, Lazio Lecce, è in programma domenica alle ore 18, un appuntamento importante per i biancocelesti chiamati a dare continuità ai progressi mostrati prima della pausa.

Nessuna conferenza per Sarri alla vigilia

Come comunicato ufficialmente dalla società, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e figura centrale nel progetto tecnico, non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita prevista per la giornata di domani. Una scelta già verificatasi in altre occasioni e che rientra nella gestione abituale del tecnico, spesso intenzionato a mantenere la massima concentrazione del gruppo nelle ore che precedono il match.

La preparazione della gara proseguirà quindi senza interventi pubblici dell’allenatore, mentre a Formello i biancocelesti stanno completando il lavoro di rifinitura in vista del Lecce, squadra che ha ritrovato fiducia e continuità nelle ultime settimane.

Il clima attorno all’Olimpico sarà particolare, anche alla luce delle proteste annunciate da parte dei gruppi organizzati, ma la Lazio punta comunque a sfruttare il ritorno in campo per consolidare il proprio percorso e tentare un nuovo slancio in classifica.