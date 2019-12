Ecco in rassegna stampa le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, 10 dicembre

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi aprono dando rilievo alle partite di Champions League, in particolare a quella di questa sera tra Inter e Barcellona. In primo piano, sul Corriere dello Sport, le vicende in casa Napoli, con Gattuso pronto a rilevare il posto di Ancelotti.