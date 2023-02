Lazio, la Conference diventa un’occasione: Sarri non vuole snobbare la competizione

La Lazio ospiterà giovedì il Cluj negli spareggi della Conference League: Sarri non ha nessuna intenzione di snobbare la competizione

Archiviata la dolorosa sconfitta di sabato sera contro l’Atalanta, per la Lazio è tempo di concentrarsi sulla Conference League. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, se l’uscita dall’Europa League aveva lasciato malumori in casa biancoceleste, oggi la Conference League, anche per il difficile momento vissuto in campionato, viene vista come una grande opportunità.

Sarri non ha alcuna intenzione di snobbarla: il club di Lotito non vince un trofeo europeo da 24 anni e centrare la terza competizione europea per club non solo darebbe lustro alla stagione (dove comunque l’obiettivo Champions resta prioritario) ma soprattutto permetterebbe alla Lazio di rispondere nel migliore dei modi al successo della Roma nella scorsa edizione.