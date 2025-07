Lazio: Kamenovic, L’Ultima Ruota del Centrocampo e lo Stallo Economico

Dimitrije Kamenovic è l’ultima scelta di Maurizio Sarri nel centrocampo della Lazio: è un esubero, ma il suo ingaggio è un ostacolo

La posizione di Dimitrije Kamenovic alla Lazio è forse la più marginale tra i tre giocatori considerati in uscita, e come Fares, è lontano da Formello, non facendo parte dei piani tecnici. Il difensore serbo, arrivato con aspettative diverse, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo e ora la società cerca attivamente di cederlo. Tuttavia, anche per lui, il nodo principale è di natura economica, rendendo il mercato in uscita complicato. Kamenovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e punta a percepire l’intero stipendio garantitogli dalla Lazio.

Il suo ingaggio si attesta sui 600 mila euro annuali, una cifra che, sebbene inferiore rispetto a Basic e Fares, rappresenta comunque un ostacolo per i club interessati, soprattutto in un contesto di mercato dove la cautela finanziaria è all’ordine del giorno. La sua richiesta è chiara: accettare solo un’offerta che eguagli il suo attuale guadagno. Il Corriere dello Sport sottolinea che la sensazione è che solo verso la fine di agosto, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, possano esserci maggiori opportunità per piazzarlo. La Lazio, infatti, ha l’esigenza di liberarsi di questi contratti pesanti per rientrare nei parametri del “costo del lavoro allargato”, un indicatore cruciale per la sostenibilità finanziaria del club e per la possibilità di operare sul mercato in futuro, in vista anche dei prossimi rinnovi contrattuali dal 2026 in poi.