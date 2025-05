Lazio Juventus, bianconeri provano a recuperare un tassello importante in vista del match all’Olimpico: le ultime

Condividi via email

Lazio Juventus alle porte: Tudor prova a ricomporre i pezzi del proprio puzzle in vista della sfida nella capitale

Lazio Juventus sarà una partita diversa dal solito, dal sapore di match europeo e non di una classica partita di Serie A. I capitolini si presenteranno all’Olimpico per la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

Tra le novità di questa sfida vi è il fatto che Tudor sta provando a recuperare Gatti dopo quasi quasi un mese e mezzo di stop a causa di una microfrattura rimediata al perone. Stando infatti a quanto scritto da la Gazzetta dello Sport, si proverà a recuperare il centrale per peparsi ad una sfida decisiva in ottica Champions League contro la Lazio in un vero e proprio spareggio.