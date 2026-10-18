Attenta Lazio, la Juventus studia il piano anti Tavares! McKennie pronto a fermare il portoghese

Lazio, Spalletti prepara le contromisure per limitare Nuno Tavares sulla corsia sinistra. McKennie avrà un ruolo fondamentale, mentre Nico Gonzalez si candida a partire titolare per mettere in difficoltà la difesa biancoceleste

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus in una sfida che potrebbe decidersi anche attraverso i duelli sulle corsie esterne. Tra gli osservati speciali della formazione bianconera figura Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione convincente e considerato uno dei principali pericoli per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il tecnico juventino starebbe preparando una strategia specifica per ridurre l’incidenza del terzino portoghese, affidando a Weston McKennie un compito particolarmente delicato. L’obiettivo non sarà soltanto contenere le accelerazioni del laterale biancoceleste, ma anche costringerlo a occuparsi maggiormente della fase difensiva. In quest’ottica potrebbe rivelarsi determinante la presenza di Nico Gonzalez, candidato a una maglia da titolare dopo essere stato risparmiato nell’ultimo impegno europeo.

Lazio, McKennie contro Nuno Tavares: il duello che può cambiare la partita

Uno dei confronti individuali più interessanti della sfida dell’Allianz Stadium sarà quello tra Nuno Tavares e Weston McKennie. Il terzino portoghese rappresenta una delle principali soluzioni offensive della Lazio, grazie alla capacità di guadagnare campo attraverso progressioni palla al piede e sovrapposizioni sulla fascia sinistra. Le sue accelerazioni permettono alla formazione di Gennaro Gattuso di creare superiorità numerica e di accompagnare rapidamente l’azione nella metà campo avversaria.

Proprio per questo motivo, la Juventus dovrà prestare particolare attenzione ai suoi movimenti. McKennie potrebbe essere chiamato a seguirne le iniziative, cercando di impedirgli di ricevere il pallone in situazioni favorevoli. Il centrocampista statunitense possiede caratteristiche fisiche e atletiche che possono rivelarsi utili per affrontare un giocatore dinamico come Tavares.

La sfida, tuttavia, non si limiterà alla fase di contenimento. La Juventus proverà anche a sfruttare gli spazi che il portoghese potrebbe lasciare alle proprie spalle durante le proiezioni offensive. Per la Lazio sarà quindi fondamentale trovare il giusto equilibrio tra la libertà concessa al proprio terzino e la necessità di mantenere un’adeguata copertura difensiva.

Lazio, Spalletti punta su Nico Gonzalez: la Juventus vuole attaccare la fascia di Tavares

La possibile presenza di Nico Gonzalez dal primo minuto rappresenta un ulteriore elemento da considerare per la difesa biancoceleste. L’argentino, rimasto inizialmente a disposizione nell’ultimo appuntamento di Europa League, potrebbe tornare nell’undici titolare proprio contro la Lazio. La sua duttilità offre a Spalletti diverse possibilità dal punto di vista tattico.

Nel caso di un 4-4-2, Nico Gonzalez potrebbe agire vicino a Randal Kolo Muani, contribuendo alla costruzione delle occasioni e cercando di occupare gli spazi tra i difensori avversari. Con un 4-3-3, invece, potrebbe essere impiegato sulla fascia destra, trovandosi direttamente nella zona presidiata da Nuno Tavares.

Questa seconda soluzione permetterebbe alla Juventus di mettere pressione sul portoghese attraverso un giocatore capace di attaccare in velocità e cercare la giocata individuale. L’eventuale collaborazione tra McKennie e Nico Gonzalez potrebbe quindi rappresentare uno degli strumenti utilizzati dai bianconeri per limitare l’efficacia offensiva della corsia sinistra laziale.

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Lazio, Juventus tra 4-4-2 e 4-3-3: le possibili scelte di Spalletti

Il principale interrogativo relativo alla formazione juventina riguarda l’organizzazione del reparto offensivo. Spalletti starebbe valutando la possibilità di alternare il 4-4-2 e il 4-3-3, modificando la disposizione dei propri giocatori a seconda delle diverse situazioni della partita.

Una flessibilità già mostrata nell’ultimo impegno europeo a Vigo, durante il quale la Juventus ha utilizzato soluzioni differenti nello sviluppo della manovra. Contro la Lazio, tuttavia, il tecnico potrebbe scegliere un assetto iniziale maggiormente equilibrato, rinunciando almeno dal primo minuto alla presenza contemporanea di due centravanti.

Nick Woltemade sembra infatti destinato a partire dalla panchina, mentre Kolo Muani dovrebbe rappresentare il principale riferimento offensivo. Una decisione che consentirebbe a Spalletti di conservare un’alternativa importante per la seconda parte dell’incontro.

Per quanto riguarda gli altri interpreti, Alajbegovic appare in vantaggio per una conferma, nonostante una prestazione poco brillante nell’ultima uscita europea. Edon Zhegrova potrebbe invece essere penalizzato dalle esigenze difensive della squadra, mentre Francisco Conceiçao e Jeremie Boga, quest’ultimo reduce dal recupero fisico, sembrano orientati verso un iniziale impiego dalla panchina. Resta da valutare anche la candidatura di Andrea Cambiaso, possibile alternativa nelle scelte del tecnico bianconero.

Lazio, Tavares osservato speciale: le contromisure di Gattuso contro la Juventus

Per la formazione biancoceleste, il confronto con la Juventus rappresenterà un esame importante anche dal punto di vista della gestione tattica. Gattuso dovrà cercare di valorizzare le qualità offensive di Nuno Tavares, evitando però che le sue avanzate possano diventare un’occasione per gli avversari di colpire in ripartenza. Il terzino portoghese, reduce dal primo gol realizzato con la maglia della Lazio contro il Monza, attraversa un momento positivo e potrebbe rivelarsi ancora una volta determinante nella costruzione delle occasioni. La presenza di McKennie nella sua zona di competenza renderà però più complicato trovare spazio con continuità.

Molto dipenderà anche dal sostegno dei compagni, chiamati a offrire soluzioni di passaggio e coperture preventive per consentire al portoghese di esprimere le proprie qualità. Sul fronte juventino, intanto, sono attesi dal primo minuto diversi elementi importanti, tra cui Bremer, Lucumí, Celik, Douglas Luiz e Kolo Muani. La Lazio dovrà quindi affrontare una formazione intenzionata a sfruttare le proprie risorse tecniche per interrompere la corsa biancoceleste.

Con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, la squadra di Gattuso arriva a Torino forte del miglior avvio di campionato della propria storia. Il confronto tra McKennie e Tavares potrebbe diventare una delle chiavi della partita: da una parte la volontà juventina di neutralizzare una delle principali armi offensive avversarie, dall’altra l’ambizione del portoghese di confermare il proprio momento positivo anche contro una delle squadre più attrezzate del campionato.