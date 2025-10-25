Connect with us

Lazio Juve, De Paola analizza: «In questa Juve manca qualità. Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte...»

Zarate Lazio, l'ex compagno non ha dubbi: «Quando tornò dal prestito all'Inter non riuscì a confermare le magie del suo primo anno di Lazio»

Marchetti cuore biancoceleste: «Preferisco ricordare solo le cose belle, come la vittoria nel derby del 26 maggio. Roma o Inter in finale? Nessuna preferenza, percorso particolare»

Lazio Juve, Braglia sicuro: «Ora tutti parlano di Tudor, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica. Non sono più la società di una volta»

Flachi commenta la Serie A: «Mi ha stupito questa squadra. Favorite? Milan con Napoli e Inter. La Juve mi sembra dietro»

Lazio news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Paolo De Paola

Lazio Juve, De Paola analizza il momento dei bianconeri in vista della prossima sfida contro i biancocelesti: «In questa Juve manca qualità»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato il periodo complicato che sta vivendo la Juventus, prossima rivale della Lazio in campionato. Le sue dichiarazioni:

PAROLE «In questa Juve manca qualità. Vedere la Juve ridotta così non va bene, c’è una modestia che fa paura”.

Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte ci siano degli impiegati. Dirigenti sbagliati, proprietario a cui non gliene importa molto, sono tutte cose che fanno dire che è uno spogliatoio povero di valori, di qualità. Stiamo andando verso un nuovo fallimento e quindi si farà un’altra rivoluzione in estate?».

