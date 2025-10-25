Lazio Juve, De Paola analizza: «In questa Juve manca qualità. Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte...»

Lazio Juve, De Paola analizza il momento dei bianconeri in vista della prossima sfida contro i biancocelesti: «In questa Juve manca qualità»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato il periodo complicato che sta vivendo la Juventus, prossima rivale della Lazio in campionato. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «In questa Juve manca qualità. Vedere la Juve ridotta così non va bene, c’è una modestia che fa paura”.

Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte ci siano degli impiegati. Dirigenti sbagliati, proprietario a cui non gliene importa molto, sono tutte cose che fanno dire che è uno spogliatoio povero di valori, di qualità. Stiamo andando verso un nuovo fallimento e quindi si farà un’altra rivoluzione in estate?».

