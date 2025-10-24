Hanno Detto
Lazio Juve, Braglia sicuro: «Ora tutti parlano di Tudor, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica. Non sono più la società di una volta»
Lazio Juve, Braglia sicuro nell’analisi dei bianconeri in vista del match contro i biancocelesti. Le sue parole: «Tudor? Qualsiasi allenatore farebbe fatica»
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere della Juventus, Simone Braglia, ha commentato il difficile momento che sta attraversando la squadra bianconera, in vista della sfida contro la Lazio in programma domenica 26 ottobre alle 20.45.
Sulla situazione attuale della Juventus – «Ora tutti parlano di Tudor, che non è da Juve, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica con questa squadra. Oggi non c’è più la società di una volta che permetteva ai giocatori di poter dare il loro massimo».
Sulle figure mancanti nella società – «In società non ci sono quelle figure che possono dare forza alla squadra. Servirebbero giocatori legati al marchio in società».
In vista della partita contro la Lazio, la Juventus si trova a un bivio: riprendersi da una fase complicata e dimostrare la propria forza, nonostante le difficoltà interne, o continuare a faticare sotto il peso di un periodo negativo che sembra non finire mai.
