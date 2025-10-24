Connect with us

Lazio Juve, Braglia sicuro: «Ora tutti parlano di Tudor, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica. Non sono più la società di una volta»

Marchetti cuore biancoceleste: «Preferisco ricordare solo le cose belle, come la vittoria nel derby del 26 maggio. Roma o Inter in finale? Nessuna preferenza, percorso particolare»

Flachi commenta la Serie A: «Mi ha stupito questa squadra. Favorite? Milan con Napoli e Inter. La Juve mi sembra dietro»

Marchetti ricorda i momenti in biancoceleste: «La Lazio mi ha dato tanto. Nel mio futuro, ancora il calcio? Miglior parata, ovviamente questa! Vi racconto le emozioni del 26 maggio»

Calciomercato Lazio, Abbate: «Credo che Sarri insisterà fino all'ultimo per avere quel giocatore. La Lazio deve comunque cedere...»

3 ore ago

Tudor
Tudor

Lazio Juve, Braglia sicuro nell’analisi dei bianconeri in vista del match contro i biancocelesti. Le sue parole: «Tudor? Qualsiasi allenatore farebbe fatica»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere della Juventus, Simone Braglia, ha commentato il difficile momento che sta attraversando la squadra bianconera, in vista della sfida contro la Lazio in programma domenica 26 ottobre alle 20.45.

Sulla situazione attuale della Juventus – «Ora tutti parlano di Tudor, che non è da Juve, ma qualsiasi allenatore farebbe fatica con questa squadra. Oggi non c’è più la società di una volta che permetteva ai giocatori di poter dare il loro massimo».

Sulle figure mancanti nella società – «In società non ci sono quelle figure che possono dare forza alla squadra. Servirebbero giocatori legati al marchio in società».

In vista della partita contro la Lazio, la Juventus si trova a un bivio: riprendersi da una fase complicata e dimostrare la propria forza, nonostante le difficoltà interne, o continuare a faticare sotto il peso di un periodo negativo che sembra non finire mai.

