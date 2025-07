Lazio: Isaksen ritrova Sarri per un rilancio da protagonista

Gustav Isaksen pronto a rilanciarsi in questa stagione e ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Lazio di Sarri nonostante i rumor di mercato

Maurizio Sarri ritrova Gustav Isaksen, e per l’esterno classe 2001 si apre una nuova, importante occasione per guadagnarsi un ruolo da protagonista nella Lazio. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il danese ha l’opportunità di dimostrare il suo valore. A inizio giugno, Sarri stesso aveva riconosciuto le difficoltà iniziali del giocatore, ma aveva anche evidenziato i miglioramenti significativi mostrati nella seconda metà dell’anno. Proprio per questo, l’ex Midtjylland potrebbe diventare un punto fermo nella nuova Lazio.

La società di Claudio Lotito, al momento, ha il mercato bloccato e non può effettuare nuovi acquisti. Di conseguenza, è difficile che si privi dei giocatori già in rosa. Questo rende la permanenza di Isaksen una necessità per il club, data l’impossibilità di trovare alternative sul mercato.

Le ultime notizie indicano una forte volontà del giocatore di rimanere nella Capitale. Dal ritiro con la sua Danimarca, Isaksen aveva commentato il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio con entusiasmo: “Non vedo l’ora di rivederlo e capire se ha nuove idee”. Tra i due il rapporto è sempre stato caratterizzato da pochi dialoghi, ma da tanta intesa sul campo. E ora, sia Isaksen che Sarri sanno di avere bisogno l’uno dell’altro per rilanciare le rispettive ambizioni. Gustav Isaksen è quindi felice alla Lazio e non ha alcuna intenzione di lasciare i biancocelesti. A rafforzare questa posizione, al momento non si registra nessun concreto interesse di mercato nei suoi confronti, consolidando la prospettiva di un suo futuro in maglia biancoceleste.