Lazio, Inzaghi studia la ripresa: tra vecchie partite e nuove soluzioni tattiche

Lazio, Inzaghi studia la ripresa e lavora per far si che la squadra sia pronta a scendere in campo per finire la stagione

Se alla fine il campionato non dovesse ripartire la Lazio non si farà trovare impreparata. I biancocelesti si allenano duramente a casa con le schede che ogni settimana vengono fornite dallo staff. Anche mister Inzaghi lavora per far si che quando si tornerà in campo la squadra sia preparata al meglio per affrontare le dodici partite che rimangono.

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico passa diverse ore a riguardare le vecchie partite delle 12 squadre che appunto la Lazio dovrà affrontare. Studio anche della parte tecnica del gioco e cura della fase di non possesso con la costruzione del gioco dal basso. Particolare attenzione anche alle palle inattive che nelle scorse stagioni hanno fatto molto male ai biancocelesti.