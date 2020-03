La Lazio è pronta per l’era Inzaghi, tra bonus Scudetto e rinnovo

Inzaghi ancora alla Lazio: nonostante l’interesse concreto di PSG e Barcellona, il mister è pronto a diventare un’icona alla Ferguson

La Lazio è pronta per l’era Inzaghi. Tra il passato da giocatore e quello da allenatore, Simone serve i colori biancocelesti da vent’anni. Un legame stretto ed indissolubile che neppure l’interesse delle big d’Italia e d’Europa può far vacillare. A fine campionato, il tecnico tornerà a parlare con Lotito: il mister, a Roma, è a casa e la possibilità di giocare la Champions con la Lazio è un pensiero emozionante.

La società lo sostiene, come ha sempre fatto, tanto da aver già inserito nel suo contratto – in tempi non sospetti – un bonus per lo Scudetto da 500.000€.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il mister percepisce uno stipendio da 2 milioni di euro: praticamente nulla in confronto a Sarri e Conte che, rispettivamente, ne guadagnano 7,5 ed 11. Ma con la sua permanenza nella Capitale, il contratto subirebbe anche il ritocco dell’ingaggio, anche se per lui l’amore per la Lazio conta più di qualunque altro compenso.