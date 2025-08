Lazio, parla Perinetti: «Non può operare ma la bravura di Sarri sarà quella di valorizzare al meglio l’organico»

Lazio, Perinetti non ha dubbi: «Non può operare ma la bravura di Sarri sarà quella di valorizzare al meglio l’organico». Le parole

La Lazio è costretta a fermarsi sul mercato. La sessione estiva 2025 si è aperta con un’importante limitazione per il club biancoceleste: fino al prossimo gennaio, non saranno possibili nuovi acquisti. L’unica eccezione riguarda i giocatori rientrati dai prestiti, come Danilo Cataldi, centrocampista romano classe 1994, noto per la sua visione di gioco, e Matteo Cancellieri, attaccante esterno con grande velocità e tecnica, tornato dopo l’esperienza al Empoli.

Il tecnico toscano Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo e la costruzione dal basso, si troverà di fronte alla sfida di ottenere il massimo rendimento da una rosa che, almeno fino a gennaio, non potrà essere rinforzata. Sarri dovrà fare affidamento su giocatori già presenti e su quelli tornati da prestiti, gestendo con attenzione le rotazioni e le condizioni fisiche per mantenere competitivo il gruppo.

La strategia del club sembra orientata al contenimento dei costi e alla valorizzazione interna, con eventuali cessioni che potrebbero alleggerire il monte ingaggi. In sintesi, il futuro della Lazio si gioca sulla capacità dell’allenatore e dello staff tecnico di ottenere il meglio dalla rosa disponibile, in attesa che il mercato di gennaio possa offrire nuove opportunità.

Giorgio Perinetti, direttore generale del Palermo ed esperto dirigente sportivo, ha commentato la situazione ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, sottolineando le difficoltà che la Lazio dovrà affrontare nei prossimi mesi:

PAROLE – «Il mercato è abbastanza immobile in generale. La Lazio non può operare ma la bravura di Sarri sarà quella di valorizzare al meglio l’organico che ha».