Lazio, fatale fu quell’intervallo con l’Atalanta

Con quel colpo di reni nel secondo tempo contro i ragazzi di Gasperini, è nata la meravigliosa falcata della Lazio

La Lazio sta raggiungendo risultati strepitosi in campionato, dopo un avvio non proprio al top.

Andando a rivedere i tabellini, risulta che la squadra di Inzaghi sia inarrestabile dalla gara contro la Dea dove agguantò il pareggio sul fil di lana. Quella partita la ricordiamo tutti: 45 minuti di totale black out e poi la luce, la voglia di rivalsa e la conquista del traguardo non mollando mai. Sono bastati 15 minuti, solo 15 giri di orologio per far scattare nella testa dei giocatori quel qualcosa che li sta muovendo nel fare sempre meglio. Saranno state le parole di Inzaghi, la carica dell’Olimpico o non si sa cosa: fatto sta che da quella sfida la Lazio ha collezionato 8 risultati utili consecutivi, sperando che questa magia non svanisca.

