Lazio Inter, Oddi: «Ci si rialza da una batosta del genere solo in un modo»

Le parole di Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste, dopo la brutta sconfitta di Lazio Inter: «Ci si rialza solo così»

Giancarlo Oddi, ospite di RadioSei, è tornato a parlare della brutta sconfitta della Lazio di lunedì sera contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ci si rialza dopo una parentesi così pesante solamente lavorando, cercando di capire le cause di questa caduta rovinosa. Io ieri mi sono permesso di dire che il rigore per me non c’era, il movimento di Gigot è quello di un giocatore che cerca di saltare di testa. Ci sta che in questo momento le regole sono cambiate, però io penso che si debba dare un rigore in questi casi se il pallone è direzionato verso la porta. Quando uno salta di testa,non può saltare con le braccia attaccate al corpo o dietro la schiena. Al netto di questo non c’è stata partita, dopo 35 minuti ci siamo spenti; questa è una cosa brutta perché fino a lunedì la Lazio aveva sempre dimostrato di saper reagire bene ai gol subiti. Queste sono delle partite che possono capitare, ovviamente è brutto vedere una Lazio così, una debacle del genere. 6-0 in casa è una cosa che non puoi dimenticare, però il campionato continua, non è finito lunedì»