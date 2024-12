Lazio Inter, il messaggio alla squadra di Briga dopo il ko di ieri: ecco cosa ha scritto

Lazio Inter, il messaggio di Briga dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter: ecco cosa ha scritto sui social il cantante tifoso biancoceleste

Una sconfitta che fa male per il risultato e il come e quando è arrivata quella di Lazio Inter, ma che comunque non scalfisce il percorso fatto dalla squadra di Baroni fino ad oggi. Un pensiero condiviso tra tanti tifosi che oggi hanno commentato la gara e tra questi c’è anche Briga.

TI AMO 🤍🩵 — BRIGA (@MattiaBriga) December 16, 2024

Il cantante, grande tifoso biancoceleste, ha commentato sui social con poche parole, ma significative: «Ti amo»: tutto in maiuscolo e con due cuori biancocelesti, a significare che la tifoserie è al fianco della squadra.