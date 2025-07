Lazio, inizia la tournée in Turchia: sfide contro Fenerbahce e Galatasaray! Il club ricorda sui social gli appuntamenti – FOTO

Condividi via email

Lazio, inizia la mini tournée in Turchia: ad attendere Fenerbahce e Galatasaray! Il club ricorda sui social gli appuntamenti – FOTO

La S.S. Lazio ha archiviato il ritiro precampionato e si prepara ora ad affrontare la seconda fase della preparazione estiva, in vista della stagione 2025/2026. Il club capitolino sarà protagonista di una mini tournée internazionale, che lo porterà in Turchia per disputare due test amichevoli di alto profilo contro Fenerbahçe e Galatasaray, squadre storiche del calcio turco.

Programma delle amichevoli I biancocelesti scenderanno in campo a Istanbul mercoledì 30 luglio alle ore 19:30 (italiane) contro il Fenerbahçe, mentre il secondo appuntamento è previsto per sabato 2 agosto alle ore 20:00, contro il Galatasaray. Entrambe le gare rappresentano importanti banchi di prova per valutare il livello di preparazione della squadra e consolidare l’intesa tra i reparti.

Partenza e gruppo squadra La squadra, guidata da Maurizio Sarri, allenatore esperto noto per il suo gioco verticale e il pressing organizzato, ha lasciato Roma nel primo pomeriggio con un volo diretto per Istanbul. Il gruppo non è ancora al completo: alcuni giocatori devono ancora rientrare dagli impegni internazionali o stanno completando il recupero fisico.

Comunicazione ufficiale Attraverso i suoi canali social, la Lazio ha annunciato ufficialmente l’inizio della tournée, ribadendo le date e gli orari delle due amichevoli. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione dei tifosi e coinvolgerli nel percorso di avvicinamento al nuovo campionato.

Aspettative e obiettivi Queste amichevoli saranno l’occasione per vedere all’opera nuovi acquisti e giovani promesse del vivaio. Sarri avrà modo di testare vari moduli e soluzioni tattiche, in attesa di ritrovare la rosa al completo. Particolare attenzione sarà rivolta alla condizione di Mattia Zaccagni, esterno offensivo che ha brillato nella scorsa stagione, e al centrocampista Danilo Cataldi, punto fermo del gioco di Sarri.