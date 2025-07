Lazio, altro infortunio per i biancocelesti: quel giocatore rischia un mese di stop! Le ultime

Lazio, altro stop e infortunio in casa biancoceleste: quel giocatore adesso rischia un mese di stop! Le ultimissime

La tournée estiva in Turchia si preannuncia come un banco di prova fondamentale per la squadra, chiamata a verificare il proprio stato di forma tra acciacchi e recuperi. Il gruppo della Lazio, guidato dall’allenatore Sarri, affronterà la trasferta con diversi interrogativi sul piano fisico.

Isaksen ancora positivo alla mononucleosi L’esterno offensivo danese Gustav Isaksen, classe 2001, rimane indisponibile per via della mononucleosi. Il calciatore è in fase di negativizzazione e non partirà con il resto della squadra, rallentando il suo processo di integrazione dopo l’ultimo periodo di stop.

Nuovo stop per Patric Brutte notizie per il difensore spagnolo Patric Gabarrón, 31 anni, da poco rientrato dopo l’intervento alla caviglia. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado alla coscia destra. I tempi di recupero si aggirano intorno alle quattro settimane, rendendo impossibile la sua partecipazione alla tournée.

Gigot da valutare, Dia verso il rientro Permangono dubbi sulla convocazione del centrale difensivo francese Samuel Gigot, 30 anni, a causa di un forte mal di schiena che lo ha costretto ai box negli ultimi giorni. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni fino all’ultimo momento.

In positivo, si registra il probabile ritorno dell’attaccante senegalese Boulaye Dia, 27 anni, reduce da un fastidio alla caviglia. Il suo rientro rappresenterebbe un tassello importante nell’attacco, dove si attende ancora il primo gol stagionale da Valentín Castellanos, centravanti argentino in cerca di conferme dopo un avvio estivo a secco.

La trasferta in terra turca si trasforma così non solo in un’opportunità tecnica, ma anche in un’occasione cruciale per valutare le condizioni fisiche degli infortunati. Gli occhi sono puntati su recuperi, prestazioni e nuovi equilibri tattici.