Lazio, prosegue il recupero di Patric: quella data cerchiata in rosso. Assist a Basic? Il difensore sta lavorando sodo a Lazio

Procede secondo i piani il percorso di recupero di Patric. Il difensore spagnolo, uno dei pilastri della retroguardia di Maurizio Sarri, sta lavorando intensamente a Formello per mettersi alle spalle la lesione di medio grado al retto femorale sinistro che lo ha messo fuori causa circa un mese fa. Un infortunio che lo ha costretto a saltare l’intero ciclo di amichevoli estive di prestigio, incluse le sfide contro Fenerbahce, Galatasaray e Burnley, privando il tecnico di un elemento chiave nella fase di preparazione della nuova stagione.

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, la data cerchiata in rosso sul calendario per il suo rientro a pieno regime è quella del 2 settembre. Fino a quel giorno, infatti, il difensore continuerà il suo programma riabilitativo differenziato. Per rivederlo in campo in una partita ufficiale, con ogni probabilità, si dovrà quindi attendere la ripresa del campionato dopo la prima sosta per le nazionali. L’obiettivo concreto è essere a disposizione per la sfida che la Lazio giocherà in trasferta contro il Sassuolo, un match che segnerà il vero inizio della sua stagione.

L’assenza di Patric nelle prime giornate di campionato, tuttavia, potrebbe creare un inaspettato effetto domino all’interno della rosa, aprendo uno spiraglio per un giocatore attualmente ai margini del progetto: Toma Basic. La lista per la Serie A, infatti, può essere modificata fino al 2 settembre. L’indisponibilità di un giocatore importante come Patric potrebbe convincere la società a tesserare temporaneamente il centrocampista croato, aggregandolo al gruppo almeno per le prime due giornate di campionato.

Questa mossa consentirebbe a Sarri di avere una soluzione numerica in più a disposizione nelle prime, delicate uscite, per poi rivalutare la situazione alla chiusura del mercato e al rientro dello stesso Patric. Un’ipotesi che tiene in gioco Basic, il cui futuro alla Lazio, legato alle dinamiche del mercato e ora anche agli infortuni dei compagni, resta ancora tutto da scrivere.