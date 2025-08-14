 Lazio, prosegue il recupero di Patric: quella data cerchiata in rosso. Assist a Basic?
Connect with us

News

Lazio, prosegue il recupero di Patric: quella data cerchiata in rosso. Assist a Basic?

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Paok Salonicco su Gigot: quanto vuole incassare il club

News

Lazio, Mandas non molla: e Sarri pensa di accontentarlo così... Ultime

News

Lazio, Gazzetta: primo patto della stagione tra Sarri e i senatori. I dettagli

News

Probabili formazioni Atromitos Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri

News

Lazio, prosegue il recupero di Patric: quella data cerchiata in rosso. Assist a Basic?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Patric
As Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Patric

Lazio, prosegue il recupero di Patric: quella data cerchiata in rosso. Assist a Basic? Il difensore sta lavorando sodo a Lazio

Procede secondo i piani il percorso di recupero di Patric. Il difensore spagnolo, uno dei pilastri della retroguardia di Maurizio Sarri, sta lavorando intensamente a Formello per mettersi alle spalle la lesione di medio grado al retto femorale sinistro che lo ha messo fuori causa circa un mese fa. Un infortunio che lo ha costretto a saltare l’intero ciclo di amichevoli estive di prestigio, incluse le sfide contro Fenerbahce, Galatasaray e Burnley, privando il tecnico di un elemento chiave nella fase di preparazione della nuova stagione.

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, la data cerchiata in rosso sul calendario per il suo rientro a pieno regime è quella del 2 settembre. Fino a quel giorno, infatti, il difensore continuerà il suo programma riabilitativo differenziato. Per rivederlo in campo in una partita ufficiale, con ogni probabilità, si dovrà quindi attendere la ripresa del campionato dopo la prima sosta per le nazionali. L’obiettivo concreto è essere a disposizione per la sfida che la Lazio giocherà in trasferta contro il Sassuolo, un match che segnerà il vero inizio della sua stagione.

L’assenza di Patric nelle prime giornate di campionato, tuttavia, potrebbe creare un inaspettato effetto domino all’interno della rosa, aprendo uno spiraglio per un giocatore attualmente ai margini del progetto: Toma Basic. La lista per la Serie A, infatti, può essere modificata fino al 2 settembre. L’indisponibilità di un giocatore importante come Patric potrebbe convincere la società a tesserare temporaneamente il centrocampista croato, aggregandolo al gruppo almeno per le prime due giornate di campionato.

Questa mossa consentirebbe a Sarri di avere una soluzione numerica in più a disposizione nelle prime, delicate uscite, per poi rivalutare la situazione alla chiusura del mercato e al rientro dello stesso Patric. Un’ipotesi che tiene in gioco Basic, il cui futuro alla Lazio, legato alle dinamiche del mercato e ora anche agli infortuni dei compagni, resta ancora tutto da scrivere.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.