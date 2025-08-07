Lazio, altro infortunio per i biancocelesti: ecco le condizioni del giocatore, i dettagli

Lazio, altro infortunio per i biancocelesti di Sarri: ecco le condizioni del calciatore, tutti gli aggiornamenti e tutti i dettagli

La Lazio si prepara all’inizio della nuova stagione con qualche grattacapo sul fronte infortuni. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio organizzato e verticale, dovrà fare i conti con l’assenza di Reda Belahyane nelle ultime due amichevoli estive. Il centrocampista marocchino classe 2004, arrivato in questa sessione di mercato per rinforzare la mediana biancoceleste, ha accusato un problema alla caviglia durante l’allenamento di ieri, come riportato dal quotidiano Il Messaggero.

Contrariamente alle prime indiscrezioni che parlavano di un affaticamento muscolare, gli esami hanno evidenziato un trauma articolare che lo costringerà a uno stop precauzionale. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico della Lazio, con l’obiettivo di valutare i tempi di recupero in vista dell’esordio in campionato previsto per il 24 agosto contro il Como. La presenza di Belahyane resta in dubbio, e la sua disponibilità verrà decisa solo negli ultimi giorni prima della gara.

Aggiornamenti su Isaksen e Patric

Oltre a Belahyane, Sarri dovrà valutare anche le condizioni di Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, reduce da un buon finale di stagione e protagonista positivo nei test fisici recenti. Le ultime analisi hanno dato esiti incoraggianti, e il giocatore potrebbe tornare a disposizione già nei prossimi giorni.

Situazione più delicata invece per Patric, difensore spagnolo classe 1993, ancora alle prese con uno stiramento muscolare. Il centrale, apprezzato per la sua duttilità tattica e il senso della posizione, continua il percorso riabilitativo e non sarà disponibile per le amichevoli imminenti. Anche per lui, la presenza contro il Como è in forte dubbio.

Verso Como-Lazio: Sarri attende risposte

Con l’esordio stagionale alle porte, la Lazio dovrà gestire con attenzione le condizioni fisiche dei suoi giocatori chiave. Sarri, che punta a una partenza solida in Serie A, attende sviluppi positivi dal fronte medico per affrontare al meglio la sfida contro il Como, squadra neopromossa ma ambiziosa.