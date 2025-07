Lazio, doppio fronte in infermeria: Isaksen out, migliorano le condizioni di Dia. Le ultime

Lazio, doppio fronte in infermeria: Isaksen out, migliorano le condizioni di Dia. Le ultimissime in casa biancoceleste

Domani sera, sabato alle ore 20:30, la Lazio scenderà in campo al Benito Stirpe di Frosinone per affrontare l’Avellino nel secondo test amichevole della stagione, dopo la recente prova contro la formazione Primavera. L’appuntamento si preannuncia cruciale per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, allenatore di grande esperienza noto per il suo calcio offensivo e metodico, desideroso di ottenere ulteriori indicazioni sulla condizione atletica e tattica dei suoi uomini.

Tuttavia, il club capitolino dovrà fare i conti con due assenze di rilievo: Gustav Isaksen e Boulaye Dia. Il primo, fantasista danese classe ’01 arrivato dalla Serie A danese con grandi aspettative, ha contratto la mononucleosi. A comunicarlo è stato lo stesso Sarri in conferenza stampa, specificando che Isaksen dovrà attendere alcuni giorni per negativizzarsi. I nuovi controlli previsti per l’inizio della prossima settimana determineranno la ripresa della sua preparazione, che sarà da ricostruire completamente. Un imprevisto che potrebbe rallentare l’inserimento dell’estroso attaccante nel sistema di gioco laziale.

La seconda tegola riguarda Boulaye Dia, attaccante senegalese dalle ottime doti fisiche e fiuto del gol, il quale sta affrontando un fastidio alla caviglia. Nonostante ciò, Dia prenderà parte regolarmente alla tournée in Turchia, segnale positivo che lascia presagire un recupero in tempi brevi. La sua presenza sul volo è interpretata come un incoraggiamento, ma Sarri dovrà comunque valutare alternative per l’imminente test contro l’Avellino.

Questa amichevole rappresenta un’occasione importante per osservare nuove soluzioni tattiche e per monitorare lo sviluppo dei più giovani e dei volti nuovi inseriti nel progetto tecnico. Sarri potrà testare la tenuta difensiva, la costruzione dal basso e il pressing alto — caratteristiche tipiche del suo stile — contro una squadra solida come l’Avellino.

In vista dell’avvio ufficiale della stagione, ogni minuto in campo è fondamentale. E con il mercato ancora aperto, le valutazioni di Sarri saranno decisive per eventuali nuovi innesti. L’appuntamento di domani sarà da seguire con grande attenzione.