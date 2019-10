Lazio, Immobile ad un passo da Chinaglia

Immobile pronto a scrivere la storia della Lazio: con 76 gol è solo ad una lunghezza di distanza da Chinaglia e due da Giordano

76 gol con la Lazio. Ad un passo dall’agganciare la storia. Ciro Immobile si scalda per la Fiorentina, gli basta una sola rete per scalare la classifica dei marcatori biancocelesti ed affiancarsi ad un certo Giorgio Chinaglia. Come ricorda il Corriere dello Sport, invece, a due lunghezze di distanza c’è Giordano e la sensazione è che il numero 17 sia pronto a scrivere il suo nome nella storia ultracentenaria della Lazio e guadgnarsi un posto nell’Olimpo biancoceleste.