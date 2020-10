Lazio, il tour de force continua: viaggio a tre tappe

La squadra di Inzaghi giocherà tre gare di fila in trasferta.

Borsa pronta, stando attenti a non aver dimenticato niente. Spazzolino e dentifricio, zip. In una settimana i calciatori della Lazio faranno il giro d`Europa. Tornare in Champions League fa rima con viaggiare, e tanto. Sì, viaggiare. Simone Inzaghi, dopo aver piegato il Borussia Dortmund all’Olimpico, è chiamato ora a due trasferte impegnative, tre se si considera anche il campionato. La prima in Belgio, dove mercoledì affronterà il Bruges, la seconda in Russia, in casa dello Zenit di San Pietroburgo (4 novembre). Nel mezzo si tornerà in Italia per affrontare il Torino di Giampaolo (1° novembre). Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo.