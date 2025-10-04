Lazio, il rigore di Cataldi al 103’ entra nella storia: il gol più tardivo biancoceleste in Serie A - Lazio News 24

Lazio, il gol di Cataldi al 103’ entra nella storia: è il più tardivo biancoceleste in Serie A, il dato non mente! I dettagli

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma che, al tempo stesso, scrive una pagina di storia. La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e ragionato, ha strappato un punto prezioso grazie al rigore trasformato da Danilo Cataldi al minuto 103. Una rete che non solo ha evitato la sconfitta, ma che resterà impressa negli annali del club capitolino.

Cataldi, cuore biancoceleste e record personale

Cataldi, centrocampista romano classe 1994 cresciuto nel vivaio della Lazio, è da sempre considerato una delle bandiere della squadra. Il suo rigore, realizzato al minuto 102:36, rappresenta il gol più tardivo mai segnato dalla Lazio in Serie A. Un primato che testimonia la sua freddezza nei momenti decisivi e la sua importanza nello spogliatoio biancoceleste.

Il confronto con i record della Serie A

Secondo i dati Opta, la rete di Cataldi si colloca al terzo posto assoluto nella classifica dei gol più tardivi nella storia della Serie A. Davanti a lui troviamo Lazar Samardzic, giovane talento serbo ex Udinese, che il 19 maggio 2024 ha segnato al minuto 103:34 contro l’Empoli, e Daniel Ciofani, attaccante simbolo del Frosinone, autore di un gol al 102:43 contro il Parma il 3 aprile 2019.

Questi numeri raccontano quanto il calcio moderno, con i tempi di recupero sempre più ampi, stia regalando emozioni fino all’ultimo secondo. La rete di Cataldi si inserisce così in un trend che sta diventando sempre più frequente: partite decise ben oltre il 90° minuto.