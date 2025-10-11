Lazio, Hysaj a caccia di un record assoluto con l’Albania. Si prospetta un traguardo eccezionale per il terzino biancoceleste

Quella di questa sera, sabato 11 ottobre, si preannuncia come una notte indimenticabile per Elseid Hysaj. Alle 20:45, la sua Albania scenderà in campo in una tesissima trasferta contro la Serbia, una partita che mette in palio molto più dei semplici tre punti. Per il terzino della Lazio, la sfida ha un doppio, straordinario valore: da un lato c’è l’ambizione collettiva di ipotecare il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, dall’altro un traguardo personale che lo proietterà direttamente nella leggenda del calcio albanese.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, Hysaj partirà titolare, come indicano le probabili formazioni. E nel momento stesso in cui l’arbitro fischierà l’inizio del match, il difensore biancoceleste scriverà una pagina di storia. Quella di stasera, infatti, sarà la sua 92ª presenza con la maglia della Nazionale, un numero che gli permetterà di eguagliare il record assoluto di un’altra icona del calcio albanese ed ex laziale, Lorik Cana.

Un traguardo eccezionale, costruito su una carriera di dedizione e costanza ad altissimi livelli. È significativo notare come una parte consistente di questo percorso sia stata compiuta proprio durante la sua militanza nella capitale. Dal suo arrivo alla Lazio nell’estate del 2021, Hysaj ha collezionato ben 33 “gettoni” con l’Albania, quasi un terzo del suo record totale. Questo dato testimonia non solo la sua importanza per la selezione del suo Paese, ma anche la continuità di rendimento che è riuscito a mantenere nel competitivo campionato italiano.

Stasera, dunque, Hysaj non sarà solo un difensore in campo, ma un leader pronto a guidare i suoi compagni in una battaglia sportiva cruciale, portando sulle spalle il peso e l’orgoglio di un’intera nazione. L’obiettivo è doppio: vincere per sognare il Mondiale e celebrare un record che lo consacra, a tutti gli effetti, come una leggenda vivente del calcio albanese.