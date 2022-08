Hysaj come Luis Alberto, anche lui assente all’allenamento: si cerca una nuova squadra

Calciomercato Lazio: Hysaj è sulla lista dei partenti e non si è presentato all’allenamento di ieri. Si cerca una nuova squadra per l’albanese

Non solo Luis Alberto, nel corso dell’allenamento di ieri pomeriggio non ha timbrato il cartellino neanche Elseid Hysaj. L’albanese è considerato in uscita dalla Lazio. Un calciatore, come riportato dal Corriere dello Sport, non più strategico e indiscutibile in casa biancoceleste.

Per il terzino si è parlato del Valencia di Gattuso che negli ultimi giorni si sarebbe però defilato. La dirigenza della Lazio è allora a lavoro per trovare una nuova squadra per Hysaj.