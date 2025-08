Lazio, Guendouzi sempre più leader di questa squadra. Ora tocca a lui portarla in alto - Lazio News 24

Lazio: Guendouzi si conferma leader in campo e fuori nella sfida col Galatasaray

La recente amichevole contro il Galatasaray ha offerto nuove e importanti conferme sulla crescita della Lazio, ma soprattutto sul ruolo centrale che Matteo Guendouzi sta assumendo all’interno della squadra. Il centrocampista francese, arrivato lo scorso anno dal Marsiglia, ha messo in mostra personalità, qualità tecniche e uno spirito da vero leader, diventando sempre più un punto di riferimento per l’undici di Maurizio Sarri.

Durante la partita, disputata in uno stadio infuocato e davanti a una tifoseria tra le più calde d’Europa, Guendouzi non ha mai mostrato timore. Al contrario, ha affrontato la sfida con coraggio e determinazione, arrivando persino a “sfidare” il pubblico locale con un’esultanza carica di grinta e carattere dopo il gol della Lazio. Un gesto simbolico, ma indicativo del temperamento di un giocatore che non si tira mai indietro.

Il Corriere dello Sport ha evidenziato proprio questo aspetto, sottolineando quanto l’ex Arsenal stia diventando una colonna portante della Lazio, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale. E le sue dichiarazioni nel post-partita hanno confermato tutto ciò: parole da leader vero, capaci di motivare il gruppo e alimentare un senso di appartenenza che sarà determinante nella prossima stagione.

Dal punto di vista tattico, Guendouzi si è posizionato accanto a Rovella nella mediana biancoceleste, garantendo equilibrio e protezione alla linea difensiva. I due formano una coppia dinamica e intelligente, con il francese che si distingue anche per la capacità di inserirsi negli spazi, un’arma che Sarri sta affinando e che potrebbe risultare decisiva nei momenti chiave delle gare ufficiali.

In un momento in cui la Lazio sta cercando di ritrovare certezze e costruire una nuova identità dopo alcune uscite importanti sul mercato, la figura di Guendouzi diventa sempre più centrale. Il suo atteggiamento in campo e fuori è esattamente ciò di cui il gruppo ha bisogno per fare il salto di qualità, soprattutto in vista degli impegni europei e del campionato.

Il presente e il futuro della Lazio passano anche dai piedi e dal carisma di Matteo Guendouzi, sempre più leader riconosciuto di una squadra che vuole tornare protagonista.