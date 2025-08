Lazio, Guendouzi guida i biancocelesti: leadership, pressing e futuro blindato

Lazio, Matteo Guendouzi guida la grande estate dei biancocelesti: leadership, pressing e futuro blindato. Il racconto

Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, causata da un errore decisivo, la Lazio aveva bisogno di una reazione immediata. E Matteo Guendouzi ha risposto presente. Il centrocampista francese, classe 1999, ha offerto una prestazione da leader contro il Galatasaray, dimostrando carattere, intelligenza tattica e una dedizione totale alla causa biancoceleste.

Nel match disputato in Turchia, Guendouzi ha incarnato alla perfezione i principi di gioco di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale. Il numero 8 della Lazio ha guidato il pressing in ogni fase dell’impostazione avversaria, risultando determinante sia in fase di interdizione che di costruzione. Nei 67 minuti in cui è rimasto in campo, il francese è stato ovunque: nel primo tempo ha supportato l’attaccante nell’aggressione alta, mentre nella ripresa ha alternato il ruolo di incursore con Vecino, garantendo equilibrio e dinamismo.

Al termine della gara, Guendouzi ha dichiarato: “Cerco sempre di dare tutto per la squadra, per far crescere il club e ottenere il miglior risultato possibile”. Un messaggio chiaro che conferma la sua determinazione e il forte attaccamento alla maglia laziale. L’unico limite? La scarsa propensione al gol, come lui stesso ha ammesso: “Spero di segnare di più, voglio essere più presente in area. Il mio obiettivo è arrivare a 5-8 reti stagionali”. Un traguardo ambizioso, ma realistico se manterrà questo livello di prestazioni.

Futuro alla Lazio: clausola scaduta, permanenza confermata

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la clausola da 50 milioni di euro è scaduta, rendendo il futuro di Guendouzi sempre più legato alla Lazio. Il club capitolino ha blindato uno dei suoi pilastri più affidabili, fondamentale per affrontare una stagione che si preannuncia complessa.

Con Sarri alla guida e Guendouzi al centro del progetto tecnico, la Lazio può contare su una pedina chiave per consolidare le proprie ambizioni in Serie A e in Europa. Leadership, intensità e visione di gioco: il francese è pronto a trascinare i biancocelesti.