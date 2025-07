Lazio: Guendouzi decisivo, ma Castellanos fatica a trovare il gol

Lazio, Guendouzi la risolve contro l’Avellino, ma rimane il problema dell’attacco ancora a secco di gol

La Lazio vince il 3° Memorial Sandro Criscitiello grazie a un rigore trasformato da Matteo Guendouzi in pieno recupero, che decide la sfida contro l’Avellino. Il centrocampista francese, ex Arsenal, è stato l’uomo della provvidenza, presentandosi sul dischetto nonostante la presenza in campo di Danilo Cataldi e siglando il gol vittoria.

Dall’altra parte, per Taty Castellanos, si registra la seconda gara consecutiva senza gol. L’attaccante argentino è stato in campo per circa un’ora contro l’Avellino, mostrando impegno e cercando con insistenza la via della rete. Aveva anche trovato il gol al 25′ del primo tempo, ma la marcatura è stata annullata per un fallo commesso nella stessa azione. Questa rete non convalidata ha tolto gioia e soddisfazione a un calciatore che, in questa stagione e in virtù di un mercato bloccato fino a gennaio, dovrà necessariamente migliorare il proprio score. Alla punta serve maggiore cinismo sotto porta, da trovare con giocate magari meno belle ma più efficaci. Anche in questa partita, Castellanos non è riuscito a sbloccarsi, e la speranza è che abbia conservato il “colpo vincente” per i prossimi impegni contro Fenerbahçe e Galatasaray, o ancor meglio per la sfida di campionato contro il Como. La pressione su di lui è alta, e la sua capacità di trasformare l’impegno in gol sarà cruciale per le ambizioni della Lazio.