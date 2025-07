Lazio, Sarri valuta la difesa biancoceleste del futuro: un giocatore sta scalando le gerarchie, ecco di chi si tratta

Lazio, Sarri valuta la difesa del futuro: un calciatore sta letteralmente scalando le gerarchie, ecco di chi si tratta e i dettagli

L’infortunio di Patric ha rimescolato le carte in casa Lazio, ridefinendo gerarchie e strategie difensive a inizio stagione. Come riportato da Il Messaggero, il giovane Provstgaard continua a guadagnare fiducia, dimostrandosi affidabile anche contro l’Avellino: ormai è considerato il terzo centrale nelle rotazioni di Sarri. Un segnale incoraggiante in un momento delicato per il reparto arretrato.

Oliver Provstgaard Nielsen è un difensore centrale danese classe 2003, alto 1,94 m e mancino naturale. Cresciuto nel Vejle, ha esordito in prima squadra a soli 17 anni, diventando presto titolare e capitano. Nel febbraio 2025 è stato acquistato dalla Lazio, dove ha già collezionato le prime presenze in Serie A. È anche capitano della nazionale Under 21 danese, con cui ha segnato 3 gol in 23 presenze. Dotato di ottima lettura del gioco e personalità, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio scandinavo.

La situazione di Patric spiega anche la scelta del club di congelare l’eventuale uscita di Gigot. Sebbene il francese non sia il profilo ideale per lo stile di Sarri, l’incertezza sulle condizioni di Patric ha spinto la società a posticipare qualsiasi decisione sull’ex OM. Gigot, fermo da giorni per un problema alla schiena, sarà valutato prima della mini tournée in Turchia, ma nel frattempo torna cruciale per garantire le rotazioni difensive e permettere a Marusic di restare nel suo ruolo naturale.

Il problema fisico di Patric ha quindi spostato l’attenzione sulla difesa nella valutazione finale della rosa. Pur essendo previsto un taglio nel reparto centrale, la momentanea indisponibilità del difensore spagnolo potrebbe rivalutare del tutto il futuro di Gigot, assicurandogli un posto fino almeno a gennaio.