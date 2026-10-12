Lazio, Gattuso e Frattesi tra i vincitori dei Premi Scopigno e Pulici: il 19 ottobre la celebrazione – Lazio News 24

Lazio, Gattuso e Frattesi tra i vincitori dei Premi Scopigno e Pulici per la stagione 2025/26! La premiazione avverrà il 19 ottobre a Roma

Il prossimo 19 ottobre, alle ore 11, il prestigioso Salone d’Onore del Coni a Roma ospiterà la 25ª edizione dei Premi Nazionali ed Internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici” per la stagione 2025/2026. L’evento vedrà tra i grandi protagonisti anche il mondo biancoceleste, pronto a celebrare due volti di spicco della formazione capitolina.

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Lazio protagonista con il premio speciale a Gattuso

Tra i riconoscimenti più prestigiosi assegnati durante la cerimonia spicca il Premio Speciale Manlio Scopigno e Felice Pulici, nato per omaggiare le personalità che hanno valorizzato l’immagine dell’Italia nel mondo. A conquistare l’ambito premio è il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, campione del mondo 2006, affiancato da un altro ex azzurro come Marco Materazzi e dal CT della Nazionale femminile Andrea Soncin.

Frattesi entra nella Hall of Fame della Lazio

Un momento di grande orgoglio per l’ambiente biancoceleste riguarda anche il centrocampo. Il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi, riceverà infatti il premio Scopigno Cup Hall of Fame, a testimonianza del suo percorso di crescita e del valore mostrato sul terreno di gioco.

Il gran galà del calcio e tutti gli altri riconoscimenti per la Lazio e la Serie A

La cerimonia vedrà premiati molti altri protagonisti del nostro campionato. Tra questi figurano Cesc Fàbregas e Cristian Chivu come migliori allenatori di Serie A (ex aequo), Donyell Malen come miglior giocatore e Lautaro Martinez per il premio intitolato a Luigi Riva. Tra i giornalisti spiccano i nomi di Massimo De Luca, Monica Bertini, Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin.