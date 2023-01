Lazio-Fiorentina, Sarri: «Dimenticate l’andata, vi dico i loro numeri»

Le parole del tecnico della Lazio sulla Fiorentina in vista della partita di domani all’Olimpico. Ecco cosa ha detto sul club toscano

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina, Sarri ha parlato del club toscano. Di seguito le sue parole.

FIORENTINA – «L’andata fu vinta largamente per il risultato, non per la prestazione. Il possesso palla fu simile, le occasioni furono uguali, tiri in porta 18 a 13, la prestazione è stata diversa solo per il risultato. La Fiorentina sta pagando solo questo, il non riuscire a concretizzare le occasioni, è tra le prime 5 in tante voci, i tiri fatti, quelli subiti, le occasioni create. Ha numeri importantissimi che non ha trasformato in punti. Nella partita singola è complicatissima da affrontare»

