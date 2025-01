Lazio Fiorentina, Palladino contestato dai tifosi dopo il pari con il Torino: la posizione del club

Lazio Fiorentina, Palladino e la squadra contestati dai tifosi dopo il pareggio contro il Torino: la posizione della società sul tecnico campano

Domenica sera all’Olimpico si giocherà Lazio Fiorentina: i biancocelesti pronti a scendere in campo per vendicare la sconfitta dell’andata al Franchi. Questa volta però le squadre arrivano in maniera differente: se i biancocelesti hanno avuto una flessione, ma hanno trovato anche una vittoria convincente contro il Verona, lo stesso non si può dire della Viola.

Nelle ultime cinque partite sono arrivati appena due punti e dopo il pareggio di ieri contro il Torino sono arrivati numerosi fischi dei tifosi all’indirizzo della squadra e del tecnico Raffaele Palladino. Come riportato però da TMW, al momento la società ha piena fiducia nel tecnico campano che non è assolutamente in discussione.