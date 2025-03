Lazio, l'ag. Ferrari: «Thauvin fu molto vicino»

Condividi via email

Il noto procuratore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quelle che sono state le trattative di mercato con la Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto agente Fabrizio Ferrari ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato diversi aspetti di mercato che vedono coinvolta la Lazio.

SU BONDO – Avevo fatto chiacchiere con Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, ma nessuna si era mossa concretamente. La volontà del calciatore era quella di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora. Qual è stato il miglior acquisto? Il Milan con Bondo. Però devo dire la verità, secondo me il Napoli con Lukaku e Tavares alla Lazio.

SU THAUVIN – Thauvin? E’ vero, fummo molto vicini alla Lazio. Era un momento particolare, voleva andare via dall’OM ma poi non se l’è sentita il giocatore di andare via, perché il Marsiglia creò un progetto attorno a lui.