Lazio: Test impegnativo contro il Fenerbahçe, poi il focus sul Galatasaray

Condividi via email

Lazio, questa sera l’amichevole contro il Fenerbahce per gli uomini di Sarri, nel weekend invece sfida al Galatasaray

Stasera a Istanbul, alle 19:30 (con diretta su DAZN), la Lazio si prepara alla sua terza amichevole stagionale. Dopo le vittorie contro la Primavera (3-0) e l’Avellino (1-0), il livello della sfida si alza notevolmente con l’incontro con il Fenerbahçe. Maurizio Sarri ha convocato tutti i giocatori che hanno preso parte al ritiro, a eccezione dei tre indisponibili: Gustav Isaksen, fermo per mononucleosi, Patric, alle prese con uno stiramento al retto femorale sinistro, e Gigot, bloccato da una lombosciatalgia.

È molto probabile che Sarri continui a mescolare le carte durante la partita, schierando due formazioni miste tra titolari e riserve tra il primo e il secondo tempo. L’obiettivo è chiaro: dare minutaggio a tutti i giocatori e valutare le diverse opzioni tattiche a sua disposizione. Sotto osservazione speciale c’è il reparto avanzato, che nelle prime due uscite ha prodotto meno gol del previsto, sollevando qualche interrogativo sull’efficacia offensiva.

La trasferta turca della Lazio non si concluderà con la partita di stasera. Dopo l’incontro con il Fenerbahçe, la squadra resterà a Istanbul perché sabato avrà un’altra amichevole importante: affronterà il Galatasaray. Questo sarà un ulteriore test di alto livello, fondamentale per affinare la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Nel frattempo, sul fronte degli abbonamenti, i tifosi della Lazio continuano a mostrare grande entusiasmo: è stata superata quota 27 mila tessere sottoscritte, un segnale positivo di fiducia nel club.