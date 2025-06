Lazio, l’ex attaccante capitolino Hernan Crespo si accasa al San Paolo! Sarà lui il nuovo allenatore dei brasiliani

Condividi via email

Lazio, sarà un ex biancoceleste il futuro allenatore del San Paolo: la panchina del Tricolor paulista sarà di Hernan Crespo

In Brasile c’è stato un grande cambiamento in questi giorni in quanto l’ex attaccante della Lazio Hernan Crespo sarà il nuovo allenatore del San Paolo.

Il Tricolor paulista, terza squadra più importante dello stato sudamericano, ha infatti annunciato l’ufficialità dell’arrivo dell’allenatore argentino subentrato al posto di Luis Zubeldia. Per l’ex Inter è un ritorno nella squadra brasiliana, già allenata tra il febbraio e l’ottobre 2021, dove riuscì anche a vincere il campionato.