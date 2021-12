Lazio, l’Europa League ti costa caro: i numeri

L’Europa League costa molto caro alla Lazio: ecco quali sono i numeri dopo l’impegno europeo dei biancocelesti

L’ha già detto e spiegato Sarri in una conferenza stampa di un po’ di tempo fa: la Lazio paga irrimediabilmente e pesantemente pegno dopo gli impegni di Europa League.

Solo una vittoria, quella con la Salernitana. e un pareggio, quello con il Cagliari. Per il resto solo sconfitte, tra cui quelle pesante con Bologna, Verona e Napoli. Un dato che di certo non può non far riflettere.