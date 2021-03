Lazio eSports, i biancocelesti concludono da terzi il gruppo della eSerieA

La Lazio Esports completa da terza in classifica il Girone A della eSerieA e accede ai playoff del torneo

Oggi si è disputato il Girone A della eSerieA. La Lazio Esports se la giocava contro Atalanta, Fiorentina e Inter. I biancocelesti hanno concluso il girone della Regular Season da terzi in classifica, qualificandosi per il 1° turno del Winner Bracket. Per conoscere il prossimo avversario della Lazio bisognerà attendere i risultati dei gironi che saranno disputati nei prossimi giorni.