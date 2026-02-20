Lazio, l’esito dei ricorsi respinto dal TAR! Quale sarà il destino dei tifosi nelle prossime trasferte

Lazio, il TAR respinge i ricorsi contro il divieto di trasferta per Roma, Fiorentina e Napoli! Cosa filtra sulla situazione in vista delle prossime sfide

La Sezione Prima Ter del TAR del Lazio ha respinto, con quattro ordinanze distinte (n. 1064, 1065, 1066 e 1067), i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno che disponevano il divieto di trasferta per i tifosi di queste squadre fino al termine della stagione. I divieti erano stati imposti a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti il 18 gennaio (tra Roma e Fiorentina, nei pressi di Casalecchio di Reno) e il 25 gennaio (tra laziali e napoletani nei pressi di Frosinone).

Il TAR ha ritenuto che l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza fosse prevalente, confermando così le restrizioni imposte dal Ministero. Per quanto riguarda i tifosi della Roma, l’ordinanza n. 1066 ha apportato una correzione, permettendo ai tifosi che non risiedono a Roma o nei suoi dintorni di poter partecipare alle trasferte, mentre il divieto riguarderà solamente quelli residenti nella capitale.

LE ULTIME NOTIZIE SULLA LAZIO

Lazio, l’appello cautelare

Nonostante il rifiuto dei ricorsi, l’Unione Tifosi Romanisti e l’Associazione Italiana Roma Club hanno presentato un appello cautelare contro la sentenza, che sarà discusso il 19 marzo.