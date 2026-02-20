News
Lazio, l’esito dei ricorsi respinto dal TAR! Quale sarà il destino dei tifosi nelle prossime trasferte
Lazio, il TAR respinge i ricorsi contro il divieto di trasferta per Roma, Fiorentina e Napoli! Cosa filtra sulla situazione in vista delle prossime sfide
La Sezione Prima Ter del TAR del Lazio ha respinto, con quattro ordinanze distinte (n. 1064, 1065, 1066 e 1067), i ricorsi presentati dalle associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno che disponevano il divieto di trasferta per i tifosi di queste squadre fino al termine della stagione. I divieti erano stati imposti a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti il 18 gennaio (tra Roma e Fiorentina, nei pressi di Casalecchio di Reno) e il 25 gennaio (tra laziali e napoletani nei pressi di Frosinone).
Il TAR ha ritenuto che l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza fosse prevalente, confermando così le restrizioni imposte dal Ministero. Per quanto riguarda i tifosi della Roma, l’ordinanza n. 1066 ha apportato una correzione, permettendo ai tifosi che non risiedono a Roma o nei suoi dintorni di poter partecipare alle trasferte, mentre il divieto riguarderà solamente quelli residenti nella capitale.
Lazio, l’appello cautelare
Nonostante il rifiuto dei ricorsi, l’Unione Tifosi Romanisti e l’Associazione Italiana Roma Club hanno presentato un appello cautelare contro la sentenza, che sarà discusso il 19 marzo.
