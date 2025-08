Lazio, emergenza in difesa e la situazione in attacco: le sfide di Sarri

Lazio, Sarri alle prese con due sfide: da una parte c’è l’emergenza in difesa, dall’altra la situaizone dell’attacco, le ultime

L’emergenza difensiva per la Lazio di Maurizio Sarri è evidente. Al momento, l’allenatore ha a disposizione solo tre difensori centrali di ruolo: Gila, Provstgaard e Romagnoli. A questi si aggiunge il giovane Ruggeri, classe 2004, che però è sceso in campo solo nei minuti finali dell’amichevole contro la Primavera. Di fatto, come sottolinea il Corriere dello Sport, il quarto centrale in questo momento è Marusic, che si è già disimpegnato su quel ruolo nel corso dei test contro Avellino e Fenerbahçe. Questa situazione obbliga Sarri a trovare soluzioni interne e a fare affidamento su giocatori che non hanno il ruolo di centrale come loro compito primario.

Anche in attacco ci sono delle criticità. Isaksen è fermo per mononucleosi, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Il danese, che ha saltato quasi due settimane di lavoro, è debilitato e avrà bisogno di un nuovo lavoro atletico per recuperare la forma. L’esito degli esami effettuati martedì per verificare la sua negativizzazione è atteso. La sua assenza ha costretto Sarri a schierare Cancellieri al suo posto contro il Fenerbahçe, con l’attaccante che è stato poi sostituito da Noslin nel secondo tempo. La mancanza di Isaksen, che è un elemento importante per gli schemi offensivi di Sarri, complica ulteriormente la fase di preparazione e l’assemblaggio del reparto d’attacco.